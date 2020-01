Cate oferece 2 mil vagas de emprego em São Paulo para início de 2020

A Prefeitura de São Paulo começa o novo ano com a oferta de 2.460 vagas de emprego. Os salários chegam a R$ 3 mil e a região central tem o maior número de oportunidades, com cerca de 200 vagas disponíveis.

Nas 24 unidades do Cate, o cargo com maior número de ofertas é na área de limpeza. São 85 postos com salários que variam entre R$ 998 e R$1.342 para os cargos de auxiliar e servente de limpeza.

Os candidatos precisam ter escolaridade entre o fundamental e médio completos para participar do processo seletivo.

Na sequência do ranking, o cargo de operador de telemarketing vem com 61 vagas. O salário é de R$ 1.036, com exigência do ensino médio completo e experiência mínima de seis meses.

A atividade de motorista ocupa a terceira posição na apuração semanal, com 53 oportunidades – salários entre R$ 1.578 e R$ 2.057. Algumas das vagas exigem dos candidatos, além da escolaridade entre fundamental e médio completos, carteira de habilitação nas categorias B e D e cursos específicos para o tipo de transporte que irão utilizar.

Todas as oportunidades de emprego podem ser consultadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em qualquer uma das 24 unidades do Cate. É necessário apresentar RG, CPF, número do PIS e carteira de trabalho.