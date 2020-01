Bancos aderem ao sistema ‘Não me Perturbe’; saiba como se cadastrar

Consumidores que não querem receber ligações de instituições financeiras oferecendo serviços de crédito podem cadastrar seu número de telefone no site “Não me Perturbe”. O sistema é o mesmo que está em funcionamento desde julho do ano passado para o bloqueio de ligações de telemarketing de empresas de telecomunicações.

As financeiras aderiram ao serviço no início deste mês com a implantação do Sistema de Autorregulação de Operações de Empréstimo Pessoal, com participação de 98% das empresas do setor.

O site “Não me Perturbe” pode ser acessado no endereço naomeperturbe.com.br. O bloqueio de ligações passa a valer 30 dias após o cadastro do telefone fixo ou móvel no sistema. Ele valerá por um ano e o cliente poderá escolher se bloqueia instituições financeiras específicas ou todo o segmento.

No site da Autorregulação Bancária, o cliente também encontrará um link com informações do sistema de bloqueio e o redirecionamento para o “Não me Perturbe”.

Além do sistema de bloqueio para ligações indesejadas, a autorregulação prevê a criação de uma base de dados para o monitoramento de reclamações motivadas pela oferta inadequada do produto, que reunirá queixas vindas dos canais internos das instituições financeiras, do Banco Central e da plataforma consumidor.gov.

Também serão consideradas as ações judiciais das instituições financeiras e uma consultoria independente fará mapeamento que levará em conta questões de governança e gestão de dados. Os itens, reunidos, irão gerar um indicador de qualidade.

Os dados estarão disponíveis ao público a partir de fevereiro, informou a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Haverá indicador de reclamações para que os bancos adotem medidas administrativas, que vão desde advertência, suspensão, até o fim do relacionamento com o correspondente.

De acordo com a Febraban, os bancos que não aplicarem penalidades podem ser multados em até R$ 1 milhão.