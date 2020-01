Céu ganha cor vermelha na Austrália em meio à incêndios

As autoridades da Austrália atualizaram para 24 o número de mortos nos incêndios florestais que estão devastando o país. No sudeste, o céu ficou "vermelho" e "laranja", coberto de fumaça dos incêndios, levando à declaração do estado de emergência e à evacuação de ao menos 100 mil pessoas em três estados.

Ontem (4), as autoridades também alertaram que Sydney, a maior cidade da Austrália, pode sofrer blackouts e problemas no fornecimento de energia elétrica. Na sexta-feira (3), o Exército da Austrália iniciou uma operação para resgatar cerca de quatro mil pessoas refugiadas no litoral.

Alguns moradores e turistas estavam isolados em praias australianas desde o fim de dezembro. A situação permanece preocupante devido às previsões meteorológicas. Como o verão está no início, as temperaturas continuarão altas nos meses de janeiro e fevereiro, prejudicando o combate ao fogo.