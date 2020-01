Sede do governo de Minas Gerais fica alagado em Belo Horizonte

As fortes chuvas em Belo Horizonte não estão dando trégua, e a sede do governo de Minas Gerais ficou alagada. Equipes foram designadas para continuar com a limpeza e retirada da água do local neste domingo (5).

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) divulgou uma nota esclarecendo o que acontece no prédio, dizendo que por conta do temporal de sexta (3) 'a vazão de água proveniente da MG 010 atingiu o subsolo do edifício Minas da Cidade Administrativa, de onde seguiu para o subsolo do Centro de Convivência e do prédio Gerais'.

Ainda de acordo com Secretaria, o alagamento não causou danos a equipamentos que estavam no local ou estrutura do prédio.