Milhares de pessoas participam do funeral de general iraniano

Milhares de pessoas participam neste sábado (4) em Bagdá, no Iraque, do início das cerimônias fúnebres de Qassem Soleimani com gritos de guerra e palavras de ordem de "morte à América". O general iraniano morreu nessa sexta-feira (3), alvo de um ataque aéreo dos Estados Unidos.

A ação norte-americana levou a uma escalada de retórica e tensão entre Teerã e Washington.

Um dia depois do ataque norte-americano, milhares de pessoas estão reunidas em Khadhimiya, norte da capital iraquiana, num famoso santuário xiita daquele país, para participar das cerimônias fúnebres.

Várias autoridades iraquianas, incluindo o primeiro-ministro demissionário, Adel Abdel Mahdi, que anunciou recentemente a saída do cargo após vários meses de protestos violentos no Iraque que levaram à morte de centenas de manifestantes.

Soleimani era o comandante da Força Quds, uma brigada de elite da Guarda Revolucionária Islâmica. O líder supremo aiatolá Ali Khamenei advertiu que os Estados Unidos irão enfrentar séria retaliação.

As tensões estão crescendo no Iraque entre as forças americanas e grupos de militantes apoiados pelo Irã. O governo americano planeja enviar cerca de 3 mil soldados adicionais ao Oriente Médio, em resposta a recentes incidentes.

Neste domingo (5), o Parlamento iraquiano vai realizar uma reunião extraordinária para debater a situação no país após o ataque de sexta-feira. Os parlamentares poderão condenar a presença norte-americana no país. Washington já anunciou que planeja enviar mais 3.500 soldados para a região, além dos 5.200 militares que já se encontra em território iraquiano.

Trump: pronunciamento

O presidente Donald Trump fez um pronunciamento na noite dessa sexta-feira em que disse que o ataque dos Estados Unidos foi uma ação para parar e não para começar uma guerra.

Reuters/Direitos Reservados

Durante o pronunciamento, Trump classificou Soleimani como “o terrorista número 1 do mundo” e disse que o iraniano estava planejando ataques terroristas contra diplomatas e militares norte-americanos. “Sobre nossa política contra terrorista que ameaçam ou pretendem ameaçar qualquer americano, nós vamos encontrá-lo e eliminá-lo”, disse o presidente.

Trump responsabilizou o general iraniano pelos ataques a alvos dos EUA no Iraque, incluindo ataques a mísseis e o ataque à embaixada em Bagdá. “Soleimani perpetuou atos de terrorismo para desestabilizar o Oriente Médio pelos últimos 20 anos”.

O presidente disse que o ataque que resultou na morte de Soleimani deveria ter sido feito há muito tempo. “Muitas vidas teriam sido salvas. Recentemente Soleimani liderou a repressão brutal contra protestos no Irã em que mais de mil civis inocentes foram torturados e mortos pelo governo errado.”

*Com informnações da RTP, de Portugal, e NHK, do Japão