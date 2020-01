Mais de 500 milhões de animais morreram nos incêndios da Austrália

Os incêndios na Austrália seguem preocupando o mundo inteiro, principalmente por estar devastando a fauna local. Mais de 500 milhões de animais já morreram, e esse número deve aumentar.

Algumas imagens tiradas por satélites da NASA mostram o comparativo de uma captação feita em 24 de janeiro de 2019 com outra, em 1º de janeiro de 2020. A foto mais atual é dominada por fumaça e não dá para ver nada.

O número de mortos subiu para 24, e mais de 1.500 casas foram destruídas. São mais de 300 focos de incêndios por toda a Austrália e a intensidade do fogo não diminui por conta dos ventos fortes e o calor que chegou a bater 46°C.

Cidades de todo o país estão fazendo evacuações de emergência, e o primeiro-ministro Scott Morrison informou que três mil reservistas das Forças Armadas foram chamados para ajudar a combater os incêndios..

A Landsat image taken Jan. 1 shows thick smoke from wildfires blanketing southeastern Australia, compared with the same area in clear skies on July 24, 2019. Our @NASAEarth satellites provide near real-time data to help detect and map the spread of fires: https://t.co/e8gWlMBhyK pic.twitter.com/USEyd27Le3

— NASA (@NASA) January 3, 2020