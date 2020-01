Previsão do Tempo: tempo continua instável neste domingo em São Paulo

O paulistano deve ter um domingo com céu encoberto e com chuva leve caindo por quase todo o dia, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura máxima fica igual ao registrado no sábado, cerca de 23ºC.

A mínima sofre uma leve alta, passando de 17º C para 19ºC.

No segunda, porém, a previsão é de que o sol forte a brilhar forte na capital e o calor retorne.