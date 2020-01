Monotrilho: Linha 15-Prata funciona com velocidade reduzida

Segundo o Metrô, uma interferência na via entre as estações Vila Prudente e Jardim Planalto está fazendo com que os trens da linha 15-prata do Monotrilho circule com velocidade reduzida e maior tempo de parada neste sábado (dia 4).

A Operação PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência) foi acionada como uma opção para os passageiro. os ônibus fazem o mesmo percurso do monotrilho, com paradas apenas nas estações, e é gratuito.