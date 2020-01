IPVA 2020: calcule o valor do imposto a pagar a partir do dia 9

Começa no dia 9 de janeiro o pagamento da primeira parcela ou parcela única com desconto do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) para proprietários de carro com placa final 1 em São Paulo.

Para verificar o valor do imposto a pagar, basta acessar o portal da Secretaria da Fazenda e acessar o valor com o número da placa e do Renavam. Se preferir, o proprietário pode consultar diretamente nos terminais de atendimento dos bancos.

O contribuinte que desejar também pode optar pelo licenciamento antecipado e realizar o pagamento independentemente do número final da placa do veículo.

Veja tabela abaixo: