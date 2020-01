Mural em Roma retrata Papa como protagonista de 'Kill Bill'

Um novo mural em Roma retratou o papa Francisco como protagonista do filme "Kill Bill", do cineasta americano Quentin Tarantino.

A obra foi pintada pelo artista de rua Harrygreb em uma via situada a poucos passos do Vaticano. A imagem, já apagada, mostrava o líder católico com sua tradicional vestimenta branca na parte de cima do corpo, mas com espada na mão e as calças amarelas da personagem de Uma Thurman.

O mural surgiu três dias depois de Francisco ter dado um tapa na mão de uma fiel que o puxara bruscamente durante uma caminhada na Praça São Pedro. O Papa já pediu desculpas pelo gesto e admitiu ter "perdido a paciência", mas o vídeo viralizou na internet.

Segundo Harrygreb, seu objetivo era "desdramatizar" o episódio do último dia 31 de dezembro.