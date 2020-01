Chuva em São Paulo invade Aeroporto de Guarulhos

A área do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi invadido por uma ‘cachoeira’ provocada pela chuva que atingiu a cidade na quinta-feira (2). De acordo com a assessoria de imprensa da GRU Airport, os danos causados foram reparados.

LEIA MAIS:

Preço da carne não deve voltar ao mesmo do início de 2019

Chuvas causam desabamentos e enchentes na Grande São Paulo

“A GRU Airport informa que a área do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, já foi reparada. As fortes chuvas sobre São Paulo, na tarde de ontem (2), provocaram o transbordo do sistema de drenagem do telhado do local. A equipe técnica da concessionária já reavaliou a estrutura, a fim de evitar novos incidentes no local. A GRU Airport ressalta que o fluxo de passageiros para embarque e desembarque não foi impactado em nenhum dos terminais e que a operação de pousos e decolagens segue normalmente”.

Além do aeroporto, a chuva intensa na tarde de ontem provocou danos em outras partes da cidade. O Corpo de Bombeiros da capital recebeu 22 acionamentos para desabamentos, 81 acionamentos para enchentes e 21 acionamentos para quedas de árvore.