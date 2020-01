Três pessoas morrem após cabeça d'água atingir cachoeira em Minas Gerais

Nesta quarta (1) três pessoas morreram em um complexo de cachoeiras em Guapé, no Sul de Minas Gerais, após o local ser atingido por uma cabeça d'água.

Veja também:

Aécio Neves é submetido a cirurgia, mas passa bem

Satélite da NASA captura imagem do sol com diferentes comprimentos de onda

A tragédia aconteceu no Parque Ecológico do Paredão, destino muito procurado na época do verão, e um vídeo gravado no momento mostra o volume da cachoeira aumentando rapidamente.

As buscas pelos desaparecidos ocorreram até o início da noite do dia 1, e a Defesa Civil ainda não tem informações sobre pessoas que possam estar ilhadas ou outros desaparecidos.

O que é cabeça d'água?

Esse fenômeno acontece quando o fluxo de água aumenta rapidamente em um rio, lago ou cachoeira, devido a possíveis chuvas em trecho anteriores e mais altos do percurso.