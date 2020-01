Quina: veja os números sorteados nesta quinta-feira

O concurso 5.160 da Quina vai pagar nesta quinta-feira (dia 2) ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio de R$ 11,3 milhões.

Os números sorteados nesta quinta-feira para a Quina são:

10, 29, 44, 56, 69

LEIA TAMBÉM:

Dupla Sena: veja os números sorteados nesta quinta-feira

No sorteio do último dia 30, nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas para a Quina e o prêmio mais uma vez acumulou. Mas 91 pessoas fizeram a quadra e cada um ganhou R$ 7.994,53.

A Quina pagou ainda R$ 133,75 para 8.179 pessoas que fizeram o terno.

Clique e veja os números sorteados no último dia 30