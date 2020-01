Polícia prende quadrilha que roubou celulares no Ano Novo em Ubatuba

Um quadrilha especializada em roubo de celulares que agia em Ubatuba, litoral de São Paulo, foi presa nesta quarta-feira. Com ela foi encontrado 41 celulares, todos roubados de turistas durante a passagem do Ano Novo.

Policiais militares foram chamados por dois homens que tiveram seus celulares roubados por cinco homens armados. O rastreamento de um dos celulares levou os policiais ao esconderijo da quadrilha, uma casa afastada do centro.

No local, foram presas 16 pessoas, 12 homens e quatro mulheres, e no local foram encontrados 41 celulares roubados, 59 pulseiras e correntes, 10 relógios e R$ 5.387. A polícia aprendeu ainda cinco carros usados pela quadrilha e um revólver calibre 38. Além disso, um dos presos, menor de idade, tinha uma a sacola com 18 pinos de cocaína, porções de maconha e ecstasy e R$ 1.039.