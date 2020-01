Nasa investigará se asteroide está repleto de ouro com valor de 10 mil quatrilhões de dólares

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) aprovou uma missão espacial para estudar um asteróide gigante de metal cujo interior teria tanto ouro que seria capaz de causar um colapso econômico mundial.

Segundo analistas, o metal precioso contido nessa rocha chamada Psyche 16 é avaliado em 10 mil quatrilhões de dólares, uma cifra escandalosa que enlouquece caçadores de fortuna.

O asteróide também é composto de ferro e níquel, assim como o núcleo da Terra. A Nasa não confirmou a presença de ouro na sua estrutura, mas diferentes publicações garantem que há grandes volumes do metal no Psyche 16.

O valioso meteorito mede 210 quilômetros de diâmetro e está localizado três vezes mais longe do Sol do que a Terra, no cinturão de asteróides entre Marte e Júpiter. A Nasa enviará a Missão Discovery em 2023 para estudá-lo, esperando chegar ao asteroide em 2030.

Prepare to be amazed! @NASAPsyche Inspired intern Noah Keime designed this masterpiece w/ @Procreate! Noah says: “Join the Psyche spacecraft on its journey through space. Marvel as you enter the asteroid belt on your way to your final destination: Psyche!” https://t.co/c4mp1GAv3E pic.twitter.com/Redg5H16LH

— NASA Psyche Mission (@NASAPsyche) November 13, 2019