Museu da Imigração de SP tem programação gratuita para famílias nas férias

O Museu da Imigração de São Paulo tem programação gratuita especial para as férias de verão. Entre 8 de janeiro e 2 de fevereiro, a instituição oferecerá atividades para famílias com crianças.

As ações envolvem incentivo à leitura e brincadeiras educativas. O projeto está em sua nona edição, e tem como público alvo crianças até 10 anos.

Para participar, a criança deverá estar sempre acompanhada de um responsável e não é necessário se inscrever previamente, porém o local tem capacidade limitada.

Através do e-mail [email protected], é possível realizar sua inscrição.

Por meio de uma parceria com a Fundação Bunge, o MI inaugurou recentemente o espaço de leitura “Semear Leitores”, criado para estimular o contato do público infantil com os livros de maneira atrativa e prazerosa. O ambiente dispõe de estantes baixas para facilitar o acesso a, aproximadamente, mil títulos, pufes, tatame e elementos que remetem à imigração, como trem e navio onde todos podem se sentar para ler.

Para tornar o recesso escolar ainda mais animado, a ação “Era uma vez uma cidade chamada Jardim”, para todas as idades, apresentará, no dia 15 (quarta-feira), uma história que busca valorizar o cultivo da harmonia em dias difíceis e entre seres diferentes e, também, a importância da natureza, às 15h. As inscrições para quem quiser assistir serão realizadas na “Hospedaria em Movimento” a partir das 14h.

Ainda no dia 15, o Núcleo Educativo promoverá uma edição especial da oficina de artesanato “Ponto a ponto”, focando no bordado livre para toda a família, com faixa etária a partir de 6 anos, às 15h. A “Pintura para bebês: verão”, marcada para 1º de fevereiro (sábado), proporcionará uma atividade sensorial com cores e texturas, no jardim, para as crianças até 4 anos, a partir das 15h.