Chuvas causam desabamentos e enchentes na Grande São Paulo

As chuvas que atingem a Grande São Paulo desde o final da tarde desta quinta-feira (2) causaram ao menos 16 desabamentos, segundo o Corpo de Bombeiros. Uma adolescente foi resgatada com escoriações dos escombros de uma casa em Santa Isabel, na parte norte da região metropolitana.

Em Barueri, a oeste da Grande São Paulo, um muro caiu sobre uma residência. Os moradores foram resgatados sem ferimentos.

Enchentes

Os bombeiros receberam ainda 33 chamados relacionados a problemas enfrentados com enchentes. Na zona norte da capital paulista, o Córrego Perus transbordou. Duas ruas da região ficaram alagadas de forma intransitável. Também chove forte no extremo sul da cidade, nos bairros de Engenheiro Marsilac e Parelheiros, e na zona leste – no Brás, no Pari, no Belém e na Mooca.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da cidade de São Paulo, as chuvas, alternadas com períodos de melhora, podem se estender durante a noite. Essa situação aumenta o risco de deslizamentos em áreas de encosta.