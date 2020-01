Rodovia dos Imigrantes tem congestionamento na volta do litoral para SP

Turistas que passaram o réveillon no litoral sul de São Paulo e voltam para a capital neste 1º de janeiro enfrentam congestionamento de três quilômetros na Rodovia dos Imigrantes, entre o km 61 e o km 58, na pista sentido capital, e um quilômetro de lentidão na interligação entre a Imigrantes e a Rodovia Anchieta, que também faz a ligação entre a Grande São Paulo e o litoral. As informações são da concessionária Ecovias

No litoral, a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, que liga cidades como Itanhaém e Mongaguá ao sistema Anchieta-Imigrantes, apresentou trânsito lento entre o km 285 e o km 283 nesta manhã, ainda segundo a Ecovias.

Já no litoral norte, a rodovia SP-55, a Rio-Santos, apresenta lentidão em toda a sua extensão, de Bertioga até Ubatuba, na divisa com o Rio de Janeiro, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

No interior do Estado, as concessionárias que administram as principais vias de acesso à capital trazem informações sobre tráfego normal.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou um esquema especial para o monitoramento do trânsito nesta quinta-feira, 2, em 14 pontos da cidade, todos locais de conexão entre as rodovias e os corredores urbanos da cidade. O rodízio municipal de veículos está suspenso até o próximo dia 13.

A perspectiva é que o trânsito piore nas rodovias ainda hoje. CET e concessionárias divulgaram, ao longo da última semana, boletins que previam trânsito mais intenso a partir da tarde desta quarta, 1º.