Réveillon na Paulista tem Lulu Santos e dez minutos de queima de fogos

Começa às 18h desta terça (31) a festa de réveillon na Avenida Paulista, região central da capital. A virada de ano será marcada pela queima de três toneladas de fogos de artifício sem estampido e com baixo ruído, em um espetáculo com 10 minutos de duração. No palco, a principal atração da noite é o cantor Lulu Santos.

A abertura dos shows será feita pela dupla sertaneja Bimbo e Jhonas. Durante a noite, também sobem ao palco Anavitória, a dupla Marcos e Belutti e o grupo baiano Chiclete com Banana. Nos intervalos, a animação fica por conta do DJ Leandro Pardí. O encerramento da festa ficará a cargo da escola de samba Rosas de Ouro.

Turismo

A expectativa da prefeitura de São Paulo é que a festa de fim de ano movimente mais do que R$ 600 milhões em turismo na cidade. Para a montagem da infraestrutura e produção do evento, a administração municipal investiu R$ 3 milhões, envolvendo 2,7 mil pessoas. Segundo a SPTuris, os hotéis da região da Avenida Paulista, que compreende quatro bairros e 15% da oferta total de hospedagem da cidade, registraram ocupação de 80% para o réveillon deste ano.

Transporte

Para realização da festa, foram alterados os trajetos de 44 linhas de ônibus que passam pela região. O Metrô terá operação especial, com as estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon/Masp funcionando para embarque e desembarque durante toda a noite. As demais estações da Linha Verde vão permitir o embarque somente até as 2h da manhã, mas o desembarque será possível durante toda a noite. Os passageiros poderão acessar ainda as Linhas Azul, Vermelha e Prata durante toda a noite a partir da Paulista.