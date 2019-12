Queda do elevador em Santos: criança pediu para descer pela escada e se salvou

Uma das moradoras do edifício cujo eleador caiu em Santos, mantando quatro pessoas na segunda-feira, disse que seu marido e filho desceram no mesmo momento para jogar o lixo na lixeira, mas se salvaram por que o menino, de 7 aos, pediu ao pai para descerem pela escada, segundo notícia divulgada pelo G1.

Luciene Luiz de Narciso contou que ouviu o estrondo do elevador e saiu correndo pelas escadas achando que havia acontecido algo com sua família. Mas graças ao medo do filho de andar de elevador, eles se salvaram.

A perícia ainda estuda o caso para entender motivo da queda, mas já sabe que o cabo principal que sustentava o elevador se soltou da estrutura principal. Ela ainda investiga o motivo dos freios de emergência não terem interrompido a queda.