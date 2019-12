Previsão do Tempo: São Paulo começa 2020 com sol e calor

A cidade de São Paulo deve começar o ano novo com os termômetros batendo na casa dos 32º C durante todo o dia, segundo previsão do Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia.

O dia deve amanhecer claro, com o sol brilhando, mas com muitas nuvens, e pode chover rapidamente nos períodos da tarde e da noite.

A mínima prevista para esta quarta-feira é de 21º C.

A previsão de calor, porém, não deve se sustentar no decorrer da semana.