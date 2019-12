Previsão do Tempo: chuva pode aliviar tempo abafado na quarta-feira em São Paulo

O primeiro dia do ano de 2020 começará com muito sol, altas temperaturas e sensação de abafamento. A quarta-feira (1) pode receber pancadas de chuva, que ajudam a aliviar as temperaturas quentes.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o calor pode chegar a 33ºC em São Paulo.

Ao fim da tarde, a aproximação de uma frente de instabilidade pode trazer pancadas rápidas, porém intensas de chuva. Há possibilidade de rajadas de vento e descargas elétricas durante as pancadas.

A mínima de temperatura fica em torno dos 20ºC.