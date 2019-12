MEC seleciona professores de inglês da rede pública para cursos nos EUA

O Ministério da Educação publicou nesta segunda-feira (23) no Diário Oficial da União edital de seleção para cursos de capacitação para professores de inglês da rede pública.

Por meio do Capes, serão escolhidos 480 docentes para curso intensivo de seis semanas em universidades dos Estados Unidos. As bolsas fazem parte do Programa Desenvolvimento Profissional De Professores de Língua Inglesa nos EUA .

O PDPI, promovido em parceria com a Comissão para o Intercâmbio Educacional entre os Estados Unidos da América e o Brasil, na Comissão Fulbright, vai atender professores concursados atuantes na rede pública estadual, municipal ou distrital.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de fevereiro por meio de formulário disponível no site da Fullbright.

A seleção será baseada na verificação de documentos e no resultado do teste de proficiência. O resultado deve sair no dia 20 de abril. As atividades acadêmicas devem começar em 29 de junho e vai até 7 de agosto de 2020. O investimento total é de R$ 325 milhões.