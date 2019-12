São Silvestre: av. Paulista será interditada na madrugada desta terça-feira

As interdições na Avenida Paulista para a tradicional Corrida de São Silvestre vão começar na próxima madrugada, a partir das 3h30.

Os bloqueios serão montados entre as ruas Teixeira da Silva e Consolação e só serão desfeitos depois da festa da Virada de Ano Novo, da limpeza da via e da desmontagem do palco, no início da noite do dia 1.

A CET ainda estuda se vai liberar o cruzamento da Paulista com a Brigadeiro Luiz Antônio após a prova.

Outras vias importantes da cidade de São Paulo também serão fechadas por causa da corrida como as avenidas Pacaembu, Dr Arnaldo, Rio Branco e Nove de Julho

A recomendação do engenheiro da CET e gerente responsável pelas operações da São Silvestre e Réveillon, Henrique Bekis, é ir para a corrida e para a festa de Réveillon de transporte público.

Durante toda a madrugada do dia 31 para o dia 1, as linhas do Metrô vão funcionar sem interrupção para desembarque.

As estações Trianon-Masp, Brigadeiro, Paraíso, Paulista e Higienópolis-Mackenzie, as mais próximas da festa da Virada, vão ficar abertas também para o embarque de passageiros.

Já as demais paradas vão ficar abertas até as 2h para embarque; o desembarque pode ser feito durante toda a madrugada.

A exceção será a estação Consolação, que fica muito próxima do palco da festa e será fechada, amanhã, às 16h.

A tradicional corrida de São Silvestre terá 35 mil participantes.

Já o Réveillon na Avenida Paulista deve receber cerca de dois milhões de pessoas.