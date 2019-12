Previsão do Tempo: paulistano pode ter chuva no Réveillon nesta terça

A terça-feira (31) de Ano Novo pode ter chuva, mas as altas temperaturas predominam durante o dia. As pancadas serão rápidas e ficam concentradas no final da tarde, e podem cessar até o momento da contagem regressiva.

Durante a manhã e início da tarde, o sol forte mantém as temperaturas no alto. A máxima pode chegar até 33ºC. A mínima fica em 22ºC.

A umidade pela maior parte do dia fica em baixa, chegando à mínima de 35% nos momentos mais quentes do dia.