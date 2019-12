Motorista de aplicativo é assaltado e trancado no porta-malas

A Polícia Militar libertou na última sexta-feira um motorista de aplicativo que estava preso no porta-malas do seu carro, que havia sido roubado minutos antes, e prendeu um dos criminosos, na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo.

Os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de roubo de carro em andamento na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo, mas durante a ronda encontraram o carro estacionado em uma rua do bairro. De longe ouviram os gritos de socorro vindo do porta-malas do carro. Libertado, o motorista de aplicativo explicou que atendeu uma chamada feito por duas mulheres, mas no final da viagem foi abordado pelos criminosos.

A polícia vasculhou a região e conseguiu encontrar um dos criminosos. As duas mulheres são tratadas como suspeitas de facilitarem o crime, segundo a polícia.