Metrô e CPTM funcionam até madrugada no dia 1º em SP

Durante a madrugada da virada do ano em São Paulo, as linhas de metrô vão funcionar sem interrupção para desembarque. As estações Trianon-Masp, Brigadeiro e Paraíso (Linha 2-Verde), Paulista e Higienópolis-Mackenzie (Linha 4-Amarela) ficarão abertas também para o embarque dos passageiros.

As demais estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 4-Amarela e 15-Prata (de Vila Prudente a Jardim Planalto) ficarão abertas até às 2h do dia 1º de janeiro para embarque, enquanto o desembarque será permitido por toda a noite.

A Estação Consolação (Linha 2-Verde), por se localizar ao lado do palco da festa de réveillon, na Avenida Paulista, estará fechada a partir das 16h do dia 31, por medida de segurança. A estação reabre às 4h40 de 1°de janeiro.

Já as estações de trem da CPTM, das linhas 7-Rubi (Luz – Francisco Morato), 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi), 9-Esmeralda (Osasco – Grajaú), 10-Turquesa (Brás – Rio Grande da Serra), 11-Coral (Luz – Estudantes), 12-Safira (Brás – Calmon Viana) e 13- Jade (Engenheiro Goulart – Aeroporto) estarão abertas para embarque e desembarque até 1h do dia 1º de janeiro.

Depois da 1h, somente as estações Luz, Brás, Tatuapé, Corinthians-Itaquera, Pinheiros, Santo Amaro, Palmeiras-Barra Funda e Tamanduateí, que fazem integração gratuita com o Metrô, estarão abertas para a transferência dos usuários e para o desembarque.