Emprego para 2020: Cate tem vagas abertas em limpeza, atendimento e comércio

A última semana de dezembro começa com maior número de oportunidades de emprego nos setores de limpeza, atendimento e comércio. As vagas são disponibilizadas pela Prefeitura de São Paulo e podem ser consultadas nas 24 unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate).

A área de limpeza lidera o ranking do Cate, com oportunidades para quem possui ensino fundamental completo. Os salários variam entre R$998 a R$ 1.567 por mês.

Para quem deseja trabalhar como motorista, há vagas destinadas ao público que concluiu pelo menos o ensino fundamental e tem experiência de seis meses na carteira – salário de R$ 1.500 a R$ 2.057.

A terceira posição do ranking é liderada pelo cargo de auxiliar de cozinha. O processo seletivo exige dos candidatos no mínimo o ensino fundamental completo e experiência comprovada em carteira – salário de R$ 1.200 a R$ 1.550.

Para quem está em busca de emprego como atendente, há oportunidades para pessoas com deficiência e a empresa contratante aceita candidatos que tenham ensino médio completo e experiência de seis meses no cargo – salário de R$ 998 a R$ 1.500, por mês.

Há também oportunidades para vendedor em todas as regiões da capital. As empresas procuram candidatos com ensino médio completo e experiência na área. O salário é de R$ 1.250 a R$ 1.500.

Agora o Cate conta com um portal que permite a visualização das vagas de emprego, ficando mais prático para o usuário do serviço ir a uma unidade física sabendo quais vagas estão disponíveis. Basta copiar o código da vaga (ID) e apresentar aos atendentes.

A plataforma disponibiliza também serviços na área do empreendedorismo e oferta de cursos profissionalizantes de curta duração, com direito a certificado.

A relação de endereços das unidades do Cate também podem ser conferida neste endereço www.cate.prefeitura.sp.gov.br