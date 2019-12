Prefeitura de SP inicia pagamento do Bolsa Primeira Infância, para famílias com bebês até 3 anos

A Prefeitura de São Paulo iniciou na sexta-feira (27) o pagamento do programa Bolsa Primeira Infância,que destinará o benefício mensal de R$ 200,00 para famílias em situação de vulnerabilidade social, com crianças entre 0 e 3 anos que aguardam uma vaga nas creches municipais.

Os beneficiários não precisam fazer nenhuma inscrição. Eles foram identificados conforme o cadastro do CadÚnico e a inscrição por uma vaga em creche ainda não atendida. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está enviando mensagem de texto para os contatos cadastrados informando a disponibilização do benefício e qual a agência mais próxima para que a família faça o saque. É necessário apresentar um documento com foto para a identificação nos caixas para que seja pago o valor de R$ 200,00, por criança que aguarda a vaga na creche. O benefício será suspenso imediatamente após a disponibilização da vaga.

Em janeiro, as famílias receberão novo comunicado da Secretaria Municipal de Educação para comparecerem aos cursos de formação e para que seja verificada a carteirinha de vacinação das crianças.

Os detalhes e informações sobre o programa também estão disponíveis em: https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?conteudo=3288 . Por telefone, as informações podem ser obtidas pela Central 156.

Pode para receber o Bolsa Primeira Infância:

1º – Quem não conseguiu atendimento em nenhum CEI e/ou rede filantrópica;

2º – Faz parte do CADÚnico (alta vulnerabilidade);

3º – Mantém a carteirinha de vacinação da criança atualizada;

4º – Participa das atividades bimestrais das orientações da parentalidade.