Depois de manhã com tráfego intenso, rodovias ficam sem trânsito para o litoral de São Paulo

Depois de uma manhã de tráfego intenso no sistema Anchieta-Imigrantes, no sentido do litoral, as rodovias estão sem congestionamento na tarde deste domingo, 29. Segundo a Ecovias, não há mais pontos de parada em nenhuma das estradas.

Pela manhã, as duas tinham congestionamento próximo ao pedágio.

A chuva também provocou lentidão.

A temperatura na capital paulista varia entre 19 e 24ºC, com tempo nublado e chuvoso.

Demais rodovias

A Rodovia Hélio Smidt apresenta tráfego lento, em direção ao aeroporto de Guarulhos.

A concessiária Ecopistas informa que há lentidão na Rodovia Ayrton Senna, no sentido de São Paulo, por excesso de veículos e curiosidade dos motoristas para ver a estátua do piloto Ayrton Senna, instalada fora do trecho de concessão, perto do km 18.

O tráfego permanece normal nas Rodovias Padre Manoel da Nóbrega, Presidente Dutra, Réggis Bittencourt e Fernão Dias.

Fiscalização

Pela primeira vez, as estradas de acesso ao litoral de São Paulo serão fiscalizadas por drones durante as festas de fim de ano, quando o fluxo de veículos aumenta. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Agência de Transportes do Estado (Artesp) estimam que 5 milhões de veículos peguem a estrada entre a véspera do Natal e o dia 5 de janeiro, após o ano-novo.

Rodízio

Vale lembrar que o rodízio municipal de veículos em São Paulo está suspenso para carros de passeio desde a segunda-feira, 23, e será retomado no dia 13 de janeiro de 2020.

A Secretaria de Mobilidade e Transportes informou que a suspensão não vale para veículos pesados (caminhões) e nem para as demais restrições, como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Zona Azul no Parque Ibirapuera

Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, está suspensa a fiscalização de estacionamento rotativo Zona Azul nos bolsões internos e vias no entorno do Parque Ibirapuera. Nos demais locais da cidade, vale a sinalização de regulamentação vigente.