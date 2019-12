Réveillon 2020: Os shows da virada na avenida Paulista

A avenida Paulista recebe tradicionalmente o evento de celebração da virada do ano, com apresentações gratuitas de grandes artistas. Neste ano, a festa terá início às 18h do dia 31 de dezembro e fecha ao som da bateria de samba Rosas de Ouro, às 2h.

Entre as atrações estão a dupla de pop e folk Anavitória, além dos sertanejos Marcos e Belutti e do axé de Chiclete com Banana. A virada será celebrada com o cantor Lulu Santos no palco, acompanhado de uma queima de fogos de artifício.

Para ajudar na chegada e saída do evento, o sistema metropolitano de São Paulo, formado por Metrô e CPTM, funciona em horário diferenciado na virada – clique aqui para saber mais.

Réveillon na Paulista: programação

• 18h – Abertura

• 18h25 – Bimbo e Jhonas

• 19h – Anavitória

• 20h10 – DJ Leandro Pardí

• 20h30 – Marcos e Belutti

• 22h – DJ Leandro Pardí

• 22h30 – Lulu Santos

• 23h55 – Virada com Lulu

• 0h15 – Lulu Santos

• 0h30 – DJ Leandro Pardí

• 1h – Chiclete com Banana

• 2h – Bateria Rosas de Ouro