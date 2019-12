Previsão do tempo: Calor predomina em São Paulo no último domingo de 2019

Tudo bem, desde a véspera de Natal, o ritmo na cidade de São Paulo caiu bastante. Muitas empresas entraram em recesso de fim de ano, as férias escolares estão quase na metade e milhões de pessoas deixaram a capital em viagens de carro ou avião.

Para os que ficaram por aqui, porém, essa sensação de "eterno domingo" será coroada no dia 29 de dezembro, dia que fecha o último fim de semana de 2019. E, com o início do verão, o tempo não poderia estar melhor para aproveitar a cidade – ou ir às filas de supermercado fazer as compras de Ano Novo.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a capital paulista terá temperaturas entre 19ºC e 32ºC durante o dia. A mínima aparecendo no fim da madrugada e, a máxima, pesa no começo da tarde.

Apesar do calor, o dia não deve ser de céu aberto, com a presença de nuvens o encobrindo parcialmente durante todo o dia. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão ligado ao município, prevê a chegada de uma brisa marítima no fim da tarde, aumentando a sensação de frescor.

Mesmo assim, é sempre importante manter-se hidratado durante todo o dia. Com o calor a umidade relativa do ar pode atingir um mínimo de 35%. A chance de chuva em São Paulo neste domingo é pequena, ainda segundo o CGE.