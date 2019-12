Parques de São Paulo têm horários diferenciados no Ano Novo

Para o feriado do Ano Novo, a maioria dos parques da cidade de São Paulo terão mudanças nos horários de funcionamento.

De acordo com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, apenas o parque do Carmo, na zona leste, vai operar normalmente nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2020. O espaço estará aberto em ambos os dias das 5h30 às 18h.

Veja também:

Hemocentro de São Paulo está com estoque de sangue em estado crítico

Prefeitura de São Paulo vai pagar bônus de até R$ 5 mil por professor

Já o parque Ibirapuera, um dos principais da capital paulista, abre às 5h e fecha às 16h no dia 31 de dezembro – oito horas antes do normal para o local, disponível diariamente das 5h às 0h. Já no Ano Novo, o parque fecha apenas duas horas antes do costume, às 20h.

Ainda segundo a secretaria, os demais parque abrem nos horários normais no dia 31, mas fecharão duas horas antes do habitual. Já no dia 1º de janeiro, os locais abrem duas horas depois. Clique aqui para ver os horários de cada parque de São Paulo.