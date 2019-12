‘Feliz Ano Novo’: Relógios de São Paulo trazem mensagem de Réveillon em 30 idiomas

Não estranhe se você estiver passando pelas principais vias de São Paulo e reparar uma língua estrangeira nos relógios de rua da cidade. Até o dia 1º de janeiro de 2020, eles estarão mostrando a mensagem "Feliz Ano Novo" em 30 idiomas.

O desejo irá intercalar com as informações de horário e temperatura dos aparelhos. De acordo com a prefeitura, o projeto visa homenagear as mais de 70 comunidades estrangeiras na capital paulista.

Veja também:

Pitbull roubado nos EUA é encontrado e retorna ao lar a tempo para o Natal

São Paulo registra segundo maior volume de chuvas do ano

“A ação é uma continuação da homenagem que realizamos durante o Natal. São Paulo foi construída por meio da união de diferentes culturas imigrantes e é reconhecida pela sua diversidade. É com esse reconhecimento que gostaríamos de começar o ano de 2020”, afirmou o Prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB)

Todos os mais de mil relógios espalhados pela cidade de São Paulo, como nas avenidas Paulista, Brasil, Faria Lima e Alcântara Machado, trazem a mensagem de Réveillon.