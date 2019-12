Sobrevivente de acidente de avião no Cazaquistão diz que pressentiu o acidente

Um avião do modelo fokker-100 caiu sobre uma casa há algumas horas no Cazaquistão. Cem pessoas estavam a bordo.

A aeronave decolou do aeroporto de Almaty nesta sexta-feira (27) e caiu alguns minutos depois. Até agora, mais de 15 mortes foram registradas e 17 pessoas foram hospitalizadas em estado grave, de acordo com informações do governo local.

Os passageiros que mais sofreram foram os que estavam nas primeiras 14 filas, já que foi a área mais afetada pelo acidente.

Reprodução/FayerWayer

Avião destruído

Um dos sobreviventes comentou os momentos anteriores ao incidente. “Quando decolamos, o avião teve uma turbulência muito forte e eu sabia que ia cair”, disse Asián Nazarliév. “Assim que a aeronave caiu, usamos a saída de emergência da asa. Estava escuro e as pessoas acenderam a lanterna dos seus telefones.”

“Começamos a ajudar as pessoas que vimos e ouvimos, porque houve muitos gritos e gemidos. Aqueles que não respiravam mais eram tirados do avião.” E completou: “todas as pessoas que pisavam na asa caíram, porque havia gelo. Não posso dizer que as asas foram pulverizadas com anticongelante antes de decolarmos, mas o fato é que havia gelo.”