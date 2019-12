Quina 5157: que horas sai o resultado do sorteio desta sexta, 27 de dezembro?

A Quina é uma das opções favoritas de loteria da Caixa por seus sorteios diários. Nesta sexta-feira (27), o concurso da Quina número 5.157 pagará R$ 7,5 milhões para os sortudos que acertarem as cinco dezenas.

O Metro Jornal acompanha o sorteio ao vivo, a partir das 20h, e divulga um link com as dezenas sorteadas assim que o resultado é confirmado. Acompanhe e atualize esta página para saber o resultado.

Leia enquanto aguarda o resultado:

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica até as 19h. Também é possível apostar pela internet, no portal Loterias Online. Para isso, é preciso ter mais de 18 anos e fazer uma "fézinha" de ao menos R$ 30.

Sorteio anterior da Quina

No concurso anterior da Quina, de quinta (26), ninguém levou o prêmio principal. Segundo a Caixa Econômica Federal, 78 pessoas acertaram quatro números e levaram R$ 7,6 mil cada uma. Clique aqui para ver os números sorteados do concurso anterior.

Regras da Quina

Para apostar na Quina, basta marcar de 5 a 15 dezenas das 80 disponíveis. Ganha quem acertar de 2 a 5 números. Confira os preços das apostas: