Queda de avião no Cazaquistão deixa ao menos 12 mortos

Um avião do Cazaquistão – com 93 passageiros e cinco tripulantes a bordo – caiu pouco depois da decolagem, matando 12 pessoas, disseram autoridades em Almaty, que, inicialmente chegaram a falar em 15 mortos. Dezenas de pessoas ficaram feridas, sendo que algumas estão estado crítico, conforme as mais recentes atualizações.

A aeronave teve problemas pouco depois de partir de Almaty. O avião perdeu altitude durante a decolagem e rompeu uma cerca de concreto antes de atingir um sobrado, informou o Comitê da Aviação Civil do Cazaquistão. Não ficou claro de imediato o que provocou a queda.

As imagens mostravam que a frente da fuselagem quebrada atingiu a residência e a parte traseira do avião caiu no campo ao lado do aeroporto. O avião estava voando para Nur-Sultan, capital do país anteriormente conhecida como Astana.

Em um comunicado em sua página no Facebook, o aeroporto disse que não houve incêndio e uma operação de resgate foi iniciada imediatamente após o acidente.

Cerca de mil pessoas estavam trabalhando no local coberto de neve em que o acidente aconteceu. O tempo em Almaty era limpo, com temperatura abaixo de zero, comum nesta época do ano.

A aeronave foi identificada como um Fokker-100, um avião a jato de tamanho médio, com dois turbos e turbofan.

A empresa que fabricou a aeronave faliu em 1996 e a produção do Fokker-100 parou no ano seguinte. Todos os voos da Bek Air e Fokker-100 no Cazaquistão foram suspensos até a investigação do acidente, disseram as autoridades do país.

"Os responsáveis sofrerão punições severas de acordo com a lei", tuitou o presidente cazaque Kassym-Jomart Tokayev, expressando condolências às vítimas e suas famílias.