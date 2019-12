Procon-SP terá fiscais no Aeroporto de Congonhas neste fim de semana

Cerca de 60 fiscais do Procon-SP estarão no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, neste fim de semana. Eles vão atuar em caso de reclamações sobre atrasos ou desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor.

Aeroportos e rodoviárias são fiscalizados mais intensamente apenas em períodos de maior movimento. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o diretor-executivo do Procon-SP, Fernando Capez, disse que a ideia é ter postos fixos.

