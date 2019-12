Polícia investiga causa do incêndio em prédio comercial no centro de São Paulo

A polícia está investigando a causa do incêndio de grandes proporções que atingiu na quinta-feira (26) um prédio comercial na rua General Osório, centro de São Paulo.

Segundo o relato de Luzia Latorre, dona do prédio onde funcionava a gravadora Gravodisc, ela estava no mezanino quando ouviu gritos alertando que algo estava pegando fogo. "Eu desci correndo e liguei para os bombeiros", afirma.

No momento em que as chamas começaram, havia três pessoas dentro do prédio. Todas conseguiram sair sem ferimentos.

O fogo foi extinto por volta das 19h, segundo o Corpo de Bombeiros. As informações ainda estão sendo apuradas.