Garoto morre eletrocutado enquanto empinava pipa em Santo André

Um adolescente morreu eletrocutado enquanto empinava uma pipa em Santo André, na Grande São Paulo. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (27), na Vila Sacadura Cabral.

Segundo a PM (Polícia Militar), Caio Henry, de 13 anos, brincava na rua Luís de Camões quando a pipa atingiu a fiação e conduziu uma descarga elétrica ao menino. Ele morreu após ser levado a um pronto socorro da região.

O corpo do jovem foi liberado na manhã desta sexta (28) e será velado no Cemitério Curuça, no Parque das Nações, também em Santo André. O sepultamento acontece às 16h30.