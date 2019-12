Google: iPhone 7 é o produto mais buscado por brasileiros em 2019

Os produtos da Apple não são conhecidos por serem os mais acessíveis no mercado – principalmente no Brasil, com a alta carga de impostos que encarecem os celulares e outros aparelhos da empresa americana. Por isso, apesar do iPhone já estar na sua 13ª geração, muitos brasileiros buscam por modelos mais antigos do smartphone pelos preços mais baixos.

Em um levantamento divulgado pelo Google nesta sexta-feira (27), o iPhone 7, lançado em setembro de 2016, foi o produto mais procurado no Brasil pelos usuários do site de buscas em 2019. De acordo com o comparador de preços Zoom, o produto é vendido a partir de R$ 1,8 mil em lojas virtuais.

Dos 10 produtos da lista, nove são celulares – sendo excessão o videogame PlayStation 4 – e sete são da Apple. O modelo mais recente, iPhone 11, lançado em setembro deste ano, ocupa a décima posição.

O Google divulgou também outras informações sobre comportamento de consumo, como os varejistas mais buscados, as cervejas mais pesquisadas e os modelos de carro mais procurados em sua plataforma. Confira as listas abaixo:

Produtos mais buscados

iPhone 7 iPhone 8 iPhone 7 Plus iPhone X iPhone 8 Plus Moto G7 iPhone XR PlayStation 4 Xiaomi Mi 9 iPhone 11

Varejistas mais buscados

Mercado Livre Americanas.com Magalu Casas Bahia Netshoes Amazon AliExpress Renner Dafiti Extra

Cervejas mais buscadas

Heineken Skol Brahma Budweiser Skol Beats Eisenbahn Itaipava Original Corona Stella Artois

Carros mais buscados