Aeroporto de Congonhas deve receber 350 mil pessoas até a virada do ano

Mais de 540 pousos e decolagens estão programados para esta sexta-feira (27) no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A expectativa da Infraero é que este seja o dia mais movimentado até a virada do ano.

Até o dia 31 de dezembro, são esperados cerca de 350 mil passageiros. No fim da manhã, as filas eram enormes nos balcões de check-in das principais companhias aéreas. Apesar da intensa movimentação, não há registro de atraso no horário de chegadas e partidas.

