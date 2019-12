Sexta Sem Carro: Veja ruas que serão fechadas no centro de São Paulo

Ruas do centro histórico de São Paulo serão fechadas na sexta-feira (27) para o trânsito de automóveis e motos entre 6h e 18h para implantação do programa Sexta Sem Carro.

Neste dia, somente ônibus, táxis, vans escolares, bicicletas e veículos que possuem cartões de idoso ou de pessoas com deficiência podem circular nas seguintes ruas do centro: rua Boa Vista, ladeira Porto Geral, largo de São Bento, rua Líbero Badaró, viaduto do Chá e num trecho da rua Florêncio de Abreu (entre a ladeira da Constituição e a rua Boa Vista).

O projeto tem como objetivo estimular o uso de transportes públicos e alternativos na cidade. A região central é escolhida por possuir uma gama variada de transporte público.

Veja que linhas de ônibus passam pela região:

Ruas Boa Vista e Líbero Badaró – 10 linhas

2002/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Bandeira

408A/10 Machado de Assis – Cardoso de Almeida

4112/10 Sta. Margarida Maria – Pça. da República

4113/10 Gentil de Moura – Pça. da República

508L/10 Term. Princ. Isabel – Aclimação

7411/10 Cid. Universitária – Pça. da Sé

8615/10 Pq. da Lapa – Term. Pq. D. Pedro II

908T/10 Term. Pq. D. Pedro II – Butantã

930P/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros

CT01/1 Circular – Turismo

Viaduto do Chá – 14 linhas

2002/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Bandeira

408A/10 Machado de Assis – Cardoso de Almeida

4112/10 Sta. Margarida Maria – Pça. da República

4113/10 Gentil de Moura – Pça. da República

508L/10 Term. Princ. Isabel – Aclimação

702C/10 Jd. Bonfiglioli – Metrô Belém

702U/10 Cid. Universitária – Term. Pq. D. Pedro II

7411/10 Cid. Universitária – Pça. da Sé

8615/10 Pq. da Lapa – Term. Pq. D. Pedro II

908T/10 Term. Pq. D. Pedro II – Butantã

909T/10 Term. Pinheiros – Term. Pq. D. Pedro II

909T/1 Term. Pinheiros – Term. Pq. D. Pedro II

930P/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros

CT01/1 Circular Turismo