Previsão do tempo: Últimos dias de 2019 terão temperaturas acima da média em São Paulo

Os últimos dias do ano se despedem com temperaturas acima da média para o mês de dezembro na capital paulista.

Segundo informações do CGE-SP (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo), essas condições vão empurrar a umidade do ar para baixo.

Nesta sexta-feira (27), a temperatura máxima será de 30°C, com índice de umidade do ar de 35% aproximadamente. A mínima gira em torno dos 18°C no início do dia.

As nuvens se sobrepõem no fim da tarde e início da noite, mas não deve haver chuvas fortes em toda região metropolitana, segundo previsão.