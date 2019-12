Perseguição termina com capotamento e avenida fechada na zona norte

A avenida Engenheiro Caetano Álvares foi bloqueada no início da tarde desta quinta-feira (26) na Casa Verde, zona norte de São Paulo.

Uma perseguição policial seguida de capotamento fez com que a via fosse fechada no sentido marginal Tietê, altura da rua Zilda. O caso ocorreu por volta das 12h30 e, 15 minutos depois, duas faixas seguiam interditadas.