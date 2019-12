Mega da Virada: Bolsonaro faz aposta em lotérica de Brasília

O presidente Jair Bolsonaro esteve em uma lotérica em Brasília, nesta quinta-feira (26), para fazer uma aposta na Mega da Virada, prêmio especial de fim de ano da Mega-Sena. O concurso 2220 vai pagar R$ 300 milhões no dia 31 de dezembro e não acumula.

Ao chegar no local, no bairro Cruzeiro, o político tirou fotos com admiradores e fez "dois joguinhos só". Ele não revelou o valor das apostas ou as dezenas escolhidas. Bolsonaro brincou que o vencedor do jogo sairá na lotérica em que ele apostou.

As apostas da Mega da Virada podem ser feitas até as 18h do dia 31 de dezembro – o sorteio acontece duas horas depois. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os que marcarem cinco dezenas.

