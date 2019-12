Incêndio de grandes proporções atinge prédio no centro de São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio comercial na Rua General Osório, região central da capital paulista, na tarde desta quinta-feira (26).

Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 10 viaturas estão no local tentando controlar as chamas.

No local, funciona a gravadora Gravodisc. No momento em que as chamas começaram, havia três pessoas dentro do prédio. Todas conseguiram sair sem ferimentos.

Gravodisc

Pela gravadora já passaram mais de 700 artistas, como Roberto Carlos, Ronnie Von e Almir Sater.

No local, além de todo o equipamento utilizado pela empresa, havia algumas relíquias como instrumentos autografados, obras de arte e até um piano de cauda Steinway & Sons, considerado por muitos especialistas o melhor e mais caro do mundo, com unidades que chegam a até 500 mil dólares.

Eram pelos menos três estúdios dentro da GravoDisc, que foi fundada em 1960.