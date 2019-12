Fies 2020: Programa abre inscrições em fevereiro

O processo seletivo para o Fies 2020 (Fundo de Financiamento Estudantil) e o P-Fies (Programa de Financiamento Estudantil) terá suas inscrições abertas entre os dias 5 e 12 de fevereiro. Os resultados serão divulgados no dia 26 do mesmo mês.

A informação foi publicada pelo MEC (Ministério da Educação) no Diário Oficial da União de terça-feira (24).

O programa consiste em conceder financiamento para estudantes em cursos superiores pagos. O objetivo é ampliar o acesso ao ensino superior no país.

É possível participar em duas modalidades: por renda, que oferta vagas com juros zero para estudantes com renda per capita mensal família de até três salários mínimos, e por agente financiador, para até cinco salários mínimos. No segundo modelo, chamado P-Fies, os recursos vêm de fundos ou bancos privados.

Os candidatos pré-selecionados ao Fies deverão complementar suas inscrições entre 27 de fevereiro e 2 de março. Já a pré-seleção em lista de espera ocorrerá do dia 28 de fevereiro a 31 de março.

Para mais informações, acesse o portal do programa por meio deste link.