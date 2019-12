Avenida Paulista terá trecho fechado para montagem de palco do Réveillon

A avenida Paulista, na Bela Vista, centro de São Paulo, terá um trecho totalmente fechado neste fim de semana para o término da montagem do palco da festa de Réveillon.

O bloqueio ocorrerá de sábado (28) até o fim do domingo (29), nos dois sentidos, entre as ruas Bela Cintra e Haddock Lobo. O túnel Complexo Viário Paulista, que liga a Paulista à avenida Doutor Arnaldo e Rebouças, também ficará fechado até as 18h de domingo.

A programação de shows da virada começa às 18h do dia 31 de dezembro. A estimativa da Prefeitura de São Paulo é de que a festa atraia 2 milhões de pessoas. As atrações confirmadas para este ano são Anavitória (18h), Marcos & Belutti (20h30), Lulu Santos (23h) e a escola de samba Rosas de Ouro (2h).

