Previsão do tempo: Tempo quente e seco permanece em São Paulo nesta quinta

Seguindo a tendência do dia de Natal, o tempo em São Paulo segue quente e seco nesta quinta-feira, 26 de dezembro.

Segundo informações do CGE-SP (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), a madrugada registra temperatura amena, com médias de 18°C, com um amanhecer de sol com pouca nebulosidade.

O cenário atmosférico favorece a elevação das temperaturas, que tem máxima prevista de 30°C e índices de umidade do ar acima dos 40%.

Não há previsão de chuva na Capital e nem na Região Metropolitana de São Paulo.